https://news.day.az/society/1202048.html В Азербайджане обнародовано число обратившихся для совершения хаджа
В Азербайджане обнародовано число обратившихся для совершения хаджа
Число людей, подавших документы для совершения хаджа из Азербайджана, превысило 60 человек, передает Day.Az со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).
Было отмечено, что паломники отправятся в Саудовскую Аравию авиарейсом. Прокомментировав повышение цен на совершение паломничества, в УМК сказали, что это связано с ростом цен на услуги в отелях и применением визовой пошлины.
Отметим, что прием документов для совершения хаджа стартовал в Азербайджане 27 января. Стоимость пакета составляет 4490 долларов. В прошлом году он стоил 4285 долларов.
В этом году, как и в прошлом, для Азербайджана определена квота в 1400 человек.
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