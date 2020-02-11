Число людей, подавших документы для совершения хаджа из Азербайджана, превысило 60 человек, передает Day.Az со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).

Было отмечено, что паломники отправятся в Саудовскую Аравию авиарейсом. Прокомментировав повышение цен на совершение паломничества, в УМК сказали, что это связано с ростом цен на услуги в отелях и применением визовой пошлины.

Отметим, что прием документов для совершения хаджа стартовал в Азербайджане 27 января. Стоимость пакета составляет 4490 долларов. В прошлом году он стоил 4285 долларов.

В этом году, как и в прошлом, для Азербайджана определена квота в 1400 человек.