В рамках широкомасштабных структурных реформ, проводимых президентом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамизом Мехтиевым, утверждена новая структура аппарата Президиума Академии, сообщает Day.Az со ссылкой на структуру.

В этой связи академик Рамиз Мехтиев принял руководителей новоучрежденной структуры аппарата Президиума АН.

Академик высоко отозвался о реформах, проводимые руководством страны, рассказал о задачах, поставленных перед Академией, донес до присутствующих результаты структурных реформ, проведенных в Президиуме за последние месяцы.

Он подчеркнул, что плодотворной деятельностью и научными исследованиями ученые Академии должны внести свой действенный вклад в новые созидательные работы, проводимые в стране, НАНА должна добиться высоких достижений, в частности, акцентировать внимание на выполнении инновационных проектов.