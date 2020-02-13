https://news.day.az/society/1202691.html Скончался пилот ВВС Азербайджана
Скончался пилот ВВС Азербайджана
Скончался пилот Военно-воздушных сил Азербайджана.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, 11 февраля член технического состава Военно-воздушных сил майор Рашад Акберов скоропостижно скончался дома от острой сердечно-сосудистой недостаточности, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
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