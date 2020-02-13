https://news.day.az/society/1202705.html Пограничники задержали более 30 иностранцев с фальшивыми документами
Пограничники задержали более 30 иностранцев с фальшивыми документами
В результате бдительности и профессионализма сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана за последний месяц были установлены факты фальсификации документов 38 иностранцами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГПС, в том числе это 21 гражданин Ирана, три - Ирака, три - Узбекистана, два - Индии, два - Египта, два - Пакистана, два - Эфиопии, по одному - Кувейта, Нигерии и Непала.
В отношении задержанных приняты соответствующие меры.
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