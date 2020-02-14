Министерство здравоохранения уточнило вопрос повторного карантина граждан Азербайджана, эвакуированных из Китая в Турцию.

Как сообщили в пресс-службе министерства, эти лица прошли 14 дней карантина в Турции, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

"Поэтому нет необходимости в повторном карантине после их возвращения в страну", - заявили в министерстве.

Напомним, что турецкий самолет вылетел 31 января в город Ухань. 1 февраля были эвакуированы 42 человека, 32 из них являются гражданами Турции, 6 - Азебайджана, другие - Албании и Грузии. Всего был эвакуирован 61 человек. Экипаж, технический и медицинский персонал были отпущены домой ранее.

Сегодня министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что согласно результатам анализов, у 42 человек коронавирус не обнаружен. Министр отметил, что их 14-дневный карантинный срок завершен.

Эвакуированных из Китая в Турцию граждан Азербайджана завтра выпишут из анкаринской больницы Зекаи Тахир Бурак. В посольстве Азербайджана в Турции сообщили, что после выписки из больницы завтра в течение дня граждан Азербайджана отправят в Баку.