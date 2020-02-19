Республика Корея объявила стипендиальную программу на 2020-2021 учебный год. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство образования, науки и технологий, передает Day.Az.

Стипендиальная программа объявлена по степеням бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

В программе могут участвовать лица, родившиеся после 1 сентября 1980 года.

Срок последнего обращения - 13 марта 2020 года.

В рамках программы в Корее будут обучаться 6 человек.