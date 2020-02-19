https://news.day.az/society/1204625.html Сильный пожар в многоэтажном здании в Баку
Сильный пожар в многоэтажном здании в Баку
В Баку начался пожар в многоэтажном здании.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительной информации, горит квартира на 9-м этаже 18-этажного жилого здания по адресу город Баку, Низаминский район, улица А.Манафова, 15/21.
На место происшествия вызваны подразделения Государственной службы пожарной охраны.
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