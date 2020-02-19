В Баку начался пожар в многоэтажном здании.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по предварительной информации, горит квартира на 9-м этаже 18-этажного жилого здания по адресу город Баку, Низаминский район, улица А.Манафова, 15/21.

На место происшествия вызваны подразделения Государственной службы пожарной охраны.