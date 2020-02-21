https://news.day.az/society/1204984.html На шоссе Баку-Сумгайыт автомобиль насмерть сбил пешехода - ФОТО
На шоссе Баку-Сумгайыт автомобиль насмерть сбил пешехода - ФОТО
Рядом с Международным автовокзалом в Бинагадинском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, насмерть сбит неизвестный мужчина 50-55 лет.
Согласно сообщению, водитель автомобиля марки Opel, заметив лежавшего посреди дороги мужчину, резко нажал на тормоза и, потеряв управление, опрокинулся в овраг на обочине. Ехавший за ним автомобиль марки BMW, не успев среагировать, переехал мужчину. По утверждения водителя Тогрула Джафарли и пассажира Исмаила Хасполадова, мужчина был сбит до них автомобилем неустановленной марки.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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