https://news.day.az/society/1205062.html Вылетевший из Баку самолет Buta Airways экстренно сел в Анкаре
Вылетевший из Баку самолет Buta Airways экстренно сел в Анкаре
В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Аланьи (GZP), на рейсе J2 9111 Buta Airways, вылетевшем из Баку в 07:39, командир воздушного судна принял решение сесть в Международном аэропорту Эсенбога (ESB) в Анкаре, где он совершил благополучную посадку в 11:08 по бакинскому времени.
Об этом Day.Az сообщили в Buta Airways.
Самолет вылетит в Аланью после улучшения погодных условий.
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