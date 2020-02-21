В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Аланьи (GZP), на рейсе J2 9111 Buta Airways, вылетевшем из Баку в 07:39, командир воздушного судна принял решение сесть в Международном аэропорту Эсенбога (ESB) в Анкаре, где он совершил благополучную посадку в 11:08 по бакинскому времени.

Об этом Day.Az сообщили в Buta Airways.

Самолет вылетит в Аланью после улучшения погодных условий.