Есть ли угроза коронавируса у приехавших в Азербайджан иранцев? - Ответ главврача
Граждане Ирана, находящиеся в Азербайджане, не обращались в инфекционное отделение Клинического медицинского центра № 1 в связи с подозрением на коронавирус.
Об этом в субботу сказал Trend главный врач медцентра Адалят Дадашев, передает Day.Az.
"В отделение инфекционных заболеваний медцентра не обращались в связи с подозрением на коронавирус ни граждане Азербайджана, посетившие Иран, ни граждане этой страны, прибывшие в Азербайджан", - сказал он.
Отметим, что ранее трое граждан Ирана, находящихся в Грузии, обратились с подозрением на инфицирование коронавирусом в Тбилисскую городскую больницу инфекционных заболеваний. Они незамедлительно были помещены на карантин.
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