В общежитии № 3 в поселке З.Тагиев города Сумгайыт начался пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на место происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны.

По предварительным данным, в результате пожара три человека отравились дымом, двоим оказана помощь на месте. Один человек был доставлен в Сумгайытскую больницу скорой помощи.