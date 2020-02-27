https://news.day.az/society/1206882.html Пожар в общежитии в Сумгайыте, есть отравившиеся дымом
Пожар в общежитии в Сумгайыте, есть отравившиеся дымом
В общежитии № 3 в поселке З.Тагиев города Сумгайыт начался пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на место происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны.
По предварительным данным, в результате пожара три человека отравились дымом, двоим оказана помощь на месте. Один человек был доставлен в Сумгайытскую больницу скорой помощи.
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