В связи с возникшими перебоями в электроснабжении не работают светофоры примерно на 20 перекрестках в Низаминском и Хатаинском районах Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, принимаются оперативные меры по восстановлению работы светофоров.

О перекрестках, на которых не работают светофоры, сообщено в соответствующие организации и движение на этих перекрестках регулируется сотрудниками Государственной дорожной полиции.

Просьба к водителям до восстановления работы светофоров руководствоваться при вождении транспортных средств требованиями дорожных знаков и правилами перехода нерегулируемых дорожных переходов.