https://news.day.az/society/1206959.html В Баку не работают светофоры примерно на 20 перекрестках
В Баку не работают светофоры примерно на 20 перекрестках
В связи с возникшими перебоями в электроснабжении не работают светофоры примерно на 20 перекрестках в Низаминском и Хатаинском районах Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, принимаются оперативные меры по восстановлению работы светофоров.
О перекрестках, на которых не работают светофоры, сообщено в соответствующие организации и движение на этих перекрестках регулируется сотрудниками Государственной дорожной полиции.
Просьба к водителям до восстановления работы светофоров руководствоваться при вождении транспортных средств требованиями дорожных знаков и правилами перехода нерегулируемых дорожных переходов.
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