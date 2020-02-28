Человек, который подозревает, что инфицирован, должен немедленно обратиться в ближайшую станцию скорой неотложной медицинской помощи, больницу или другое медучреждение в любой точке страны.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом в ходе брифинга для представителей СМИ сказал член оперативного штаба при Кабмине Васиф Алиев.

По его словам, люди с повышенной температурой, кашлем, мышечными болями, насморком немедленно должны обратиться в медучреждения.

"Сотрудники этих медучреждений немедленно возьмут этого человека под контроль, сделают анализы и проведут обследование. Если возникнут подозрения на коронавирус, он немедленно будет помещен в карантин", - сказал Алиев.