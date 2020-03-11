В Гаджигабуле перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

В Гаджигабуле автомобиль сошел с трассы и перевернулся.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло примерно в 9:00 на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории села Атбулаг Гаджигабульского района.

В результате разрыва корда шины автомобиль марки BMW сошел с дороги и перевернулся несколько раз. При этом он сбил пешехода, стоявшего на обочине дороги. В результате аварии три человека - находившиеся в автомобиле и пешеход с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницы Ширвана и Гаджигабула.

Установлены личности пострадавших в ДТП. В результате аварии получили травмы жительницы Баку, три сестры - Оруджова Гюльджахан Ахад гызы (1963 г.р.), Агаева Ширин Ахад гызы (1955 г.р.) и Вахидова Хагигат Ахад гызы (1961 г.р.) и пешеход, житель Ширвана Сарваров Бахадур Сарвар оглу.

По факту проводится расследование.