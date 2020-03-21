Лагич: город, где остановилось время - ВИДЕО
Программа "Открытки" телеканала Euronews представила репортаж, посвященный древнему азербайджанскому городу Лагич.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в материале, размещенном на сайте телеканала, отмечено, что программа "Открытки" продолжает знакомить зрителей с Азербайджаном.
"Наша следующая остановка - город древних мастеров Лагич. Он раскинулся высоко в горах, добраться сюда трудно до сих пор - в село ведёт только одна дорога. В XVlll-XIX веках Лагич был одним из главных центров производства медной посуды и холодного оружия. Существует даже поверье, что именно здесь когда-то изготовили легендарную Шапку Мономаха.
Процесс довольно трудоёмкий. Медники - мисгярляр - посредством горячей ковки придавали своим изделиям любую форму. У всех мастеров-медников - собственные мастерские, где изготавливается медная посуда, утварь, украшения, которые тут же и продаются. На каждом изделии автор вплетает в орнамент личное клеймо, имя, дату и место изготовления. Чеканщики честно продолжают дело предков и бережно хранят традиции.
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