Лагич: город, где остановилось время

Программа "Открытки" телеканала Euronews представила репортаж, посвященный древнему азербайджанскому городу Лагич.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в материале, размещенном на сайте телеканала, отмечено, что программа "Открытки" продолжает знакомить зрителей с Азербайджаном.

"Наша следующая остановка - город древних мастеров Лагич. Он раскинулся высоко в горах, добраться сюда трудно до сих пор - в село ведёт только одна дорога. В XVlll-XIX веках Лагич был одним из главных центров производства медной посуды и холодного оружия. Существует даже поверье, что именно здесь когда-то изготовили легендарную Шапку Мономаха.

"Всего 180 км от столицы Баку, а кажется, что время остановилось. В уличных медно-чеканных мастерских работа кипит весь день. Своими молоточками мастера выбивают узоры, посвященные доблестным воинам, охоте или просто красотам природы".

Процесс довольно трудоёмкий. Медники - мисгярляр - посредством горячей ковки придавали своим изделиям любую форму. У всех мастеров-медников - собственные мастерские, где изготавливается медная посуда, утварь, украшения, которые тут же и продаются. На каждом изделии автор вплетает в орнамент личное клеймо, имя, дату и место изготовления. Чеканщики честно продолжают дело предков и бережно хранят традиции.