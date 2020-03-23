https://news.day.az/society/1215214.html «Азерэнержи» перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
«Азерэнержи» перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
ОАО "Азерэнержи" (энергооператор Азербайджана) присоединилось к мерам, осуществляемым в стране в рамках борьбы с угрозой коронавируса, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
ОАО "Азерэнержи" перечислило в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 1 миллион манатов.
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