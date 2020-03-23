«Азерэнержи» перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

ОАО "Азерэнержи" (энергооператор Азербайджана) присоединилось к мерам, осуществляемым в стране в рамках борьбы с угрозой коронавируса, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

ОАО "Азерэнержи" перечислило в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 1 миллион манатов.