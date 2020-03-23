В Азербайджане снова изменили график работы кафе и ресторанов

С 00:00 24 марта и до 20 апреля в Азербайджане объявляется особый карантинный режим.

В этот период, как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров, в рамках карантина предусмотрен новый режим работы объектов общепита.

Объекты могут работать с 12:00 до 15:00, доставку еды можно осуществлять без ограничений по времени.