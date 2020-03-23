https://news.day.az/society/1215401.html В Азербайджане снова изменили график работы кафе и ресторанов
В Азербайджане снова изменили график работы кафе и ресторанов
С 00:00 24 марта и до 20 апреля в Азербайджане объявляется особый карантинный режим.
В этот период, как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров, в рамках карантина предусмотрен новый режим работы объектов общепита.
Объекты могут работать с 12:00 до 15:00, доставку еды можно осуществлять без ограничений по времени.
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