https://news.day.az/society/1215520.html Директор и руководители творческих коллективов Театра оперы и балета перечислили свои зарплаты Фонду поддержки борьбы с короновирусом
Директор и руководители творческих коллективов Театра оперы и балета перечислили свои зарплаты Фонду поддержки борьбы с короновирусом
Директор и руководители творческих коллективов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета перечислили в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом свои месячные заработные платы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сотрудники театра присоединились к гуманной инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, пожертвовавшие свои годовые зарплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
Данный факт в сложное время для нашей нации еще раз подтверждает единство руководства страны с народом Азербайджана.
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