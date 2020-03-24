https://news.day.az/society/1215635.html В минтруда Азербайджана рассказали, какие услуги будут оказываться пожилым гражданам в период карантина
В минтруда Азербайджана рассказали, какие услуги будут оказываться пожилым гражданам в период карантина
Объявленный в Азербайджане особый режим карантина предусматривает запрет на выход из дома граждан старше 65 лет для которых риск заражения коронавирусной инфекцией особенно высок. Этот запрет в период особого режима карантина (24 марта 2020 г. с 00:00 часов до 20 апреля 00:00 часов) крайне важен для защиты их от пандемии.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
В период нахождения дома им будут оказывать услуги и поддержку социальные работники, занятые в системе социального обслуживания министерства.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре