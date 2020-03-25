Вход в залы ожидания Центра транспортного обмена «Кёроглу» временно закрывается

Временно закрывается вход в залы ожидания Центра по транспортному обмену "Кёроглу".

Об этом сообщает в среду  Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Целью данного решения стало предотвращение скопления пассажиров в закрытом пространстве в период продолжения особого режима карантина, поскольку в закрытых помещениях высок риск заражения.

БТА просит пассажиров с пониманием отнестись к этому, не ждать автобусы на перронах.