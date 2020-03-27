В Азербайджане закрываются все магазины, кроме продуктовых и аптек

На период особого карантинного режима закрываются все магазины в Азербайджане, кроме продуктовых и аптек.

Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров, распространенном в пятницу.

Напомним, что особый режим будет усилен с 00:00 29 марта.