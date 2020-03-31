Садагат Велиева: Выход из дома может привести к заражению и смерти

Болезни, которые передаются воздушно-капельным путем, опасны для жизни. Новый вид вируса на сегодняшний день представляет огромную угрозу для здоровья наших граждан и общества. Поэтому наши граждане должны быть максимально осторожны, соблюдать карантинные нормы, сознавать свою ответственность перед собой, семьями и обществом.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend главный врач противотуберкулезного диспансера, депутат Милли Меджлиса (парламента) Садагат Велиева.

Она отметила, что, возможно, некоторые люди могут легкомысленно воспринимать суть борьбы с заболеваниями. Но если другие вирусы заражают человека воздушно-капельным путем, то в нашем случае уязвимы и глаза. Нужно понимать, с какой угрозой мы сталкиваемся, и относиться к проблеме серьезно. Как врач-фтизиатр, работающий в этой области сорок лет, я очень хорошо понимаю, насколько опасны такие вирусные болезни:

"Анализ процессов показывает, что ситуация с коронавирусом может стать еще хуже, если мы будем вести себя безответственно, не будем соблюдать правила. Число зараженных и смертей растет, и есть вероятность, что эти показатели будут увеличиваться. Во избежание этого каждый человек должен защищать себя, каждый должен знать, что, потенциально, выход из дома означает заражение и смерть от контакта с каждым посторонним человеком. Каждый безответственный шаг, каждое нарушенное правил может привести к заражению и поставить под угрозу свою жизнь и жизнь окружающих. Как врач, я прошу каждого из наших граждан не выходить из дома, если в этом нет необходимости, соблюдать правила карантина. Надежный способ избежать этого всеобщего бедствия - попросту не выходить из дома".