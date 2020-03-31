В Азербайжане при дезинфекции будут использовать дроны

"Агродрон", изготовленный резидентом Парка высоких технологий НАНА ООО "Парком науки и технологий" для распыления лекарственных средств на сельскохозяйственных угодьях, приспособлен для проведения дезинфекции против нового вида коронавируса COVİD-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в НАНА сообщили, что приделанные к дрону баки и распылительная система позволяют распылять дезинфицирующий раствор с определенной высоты на установленную территорию.

Интегратором системы является другой резидент Парка высоких технологий НАНА ООО "Azeltech".

Отметим, что для дезинфекции территорий дроны широко применяются в Китае, Италии, Франции, Испании, Тайване и других странах, где в настоящее время распространена пандемия COVİD-19.