МВД Азербайджана в очередной раз обратилось к населению

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана в очередной раз предупредило население о специальном карантинном режиме, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным источника, принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в нашей стране. В связи с этим, Оперативным штабом при Кабинете синистров Азербайджана с 31 марта 2020 года был введен ряд дополнительных запретов:

"Личный состав МВД служит в усиленном режиме с целью обеспечения требований карантинного режима во всех городах и районах Азербайджана.

Выход людей из индивидуальных домов и квартир возможен при необходимости неотложной медицинской помощи, возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья, для прохода к объектам розничной продажи и обслуживания населения, деятельность которых разрешена, выноса бытовых отходов, а также с целью выполнения служебных обязанностей в организациях, действующих в условиях особого режима.

В случае выхода из дома необходимо использовать защитное медицинское средство (маску), при контакте с людьми держать дистанцию в два метра, обязательно иметь с собой удостоверение личности (или иной документ, удостоверяющий личность), а лица, работающие в организациях, деятельность которых разрешена, должны иметь при себе служебные удостоверения или иной документ подтверждающую этот факт.

Также же запрещено использовать личные автомобили без серьезной необходимости.

Напомним, что межрайонное и междугороднее передвижение транспортных средств запрещено.

Следует учесть, что будут приниматься меры правовой ответственности в отношении тех лиц, которые не будут соблюдать установленные оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана запреты и ограничения, а также законные требования сотрудников полиции и военнослужащих привлеченных к обеспечению карантинного режима.

Все мероприятия осуществляются с целью обеспечения безопасности граждан и охраны здоровья каждого жителя Азербайджана.