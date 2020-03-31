Коронавирус застал мир врасплох – теперь все зависит от нашей сознательности

Коронавирус нового типа - это проблема серьезная и мало изученная. Как оказалось, ни одна из стран мира не была готова к ней.

Об этом сказала в беседе с Day.Az известный врач Нигяр Гусейнова.

Наша собеседница отметила, что в настоящий момент, судя по разговорам, обсуждениям в соцсетях и личным контактам, в Азербайджане сложились два противоположных лагеря. Первый советует сидеть дома и не выходить во избежание больших проблем. Другой лагерь утверждает: пандемия надумана, ничего такого нет и это все политика.

Обращаясь ко второй группе, Нигяр Гусейнова заверила сомневающихся, что, к сожалению, проблема существует в реальности и к ней следует отнестись со всей ответственностью.

"Слава Богу, пока что в Азербайджане мы не наблюдаем той вспышки, которая имеет место, например, в Италии, Испании или соседнем с нами Иране. Государство приняло своевременные меры и делает все необходимое, чтобы поставить заслон распространению инфекции. Столь невысокий показатель смертности от этого вируса в нашей стране объясняется наличием достаточного количества необходимого оборудования, которое позволяет выхаживать тяжелобольных. Но как медик могу сказать: успех любых мер в условиях пандемии зависит не только от усилий государства. Чтобы победить вирус, прежде всего, общество должно осознать свою ответственность", - сказала врач.

По словам Нигяр ханум, сидя дома, мы даем возможность прийти к каким-то общепринятым алгоритмам лечения заболевания, дать возможность специалистам найти вакцину, а государству - реализовывать меры для защиты людей от распространения инфекции.

"Почему нужно сидеть дома. Не только для того, чтобы не заразиться самому. Дело в том, что у многих молодых людей и людей с крепкой иммунной системой симптомы коронвируса проявляются в легкой форме и срочного врачебного вмешательства им не требуется. Они могут самоизолироваться и перенести болезнь дома, не заразив никого. Отсидев на карантине инкубационный период заболевания, эти люди перестанут представлять угрозу для общества и таким образом внесут свой вклад в победу над инфекцией", - подчеркнула Нигяр Гусейнова.

Лейла Таривердиева