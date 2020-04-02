В Баку продезинфицировано около 12 тысяч такси

В Баку дезинфицировано около 12 тысяч такси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

По его словам, этот вопрос строго контролируется: "Когда компании, работающие в Баку, получают от нас отличительный значок, от них требуется подтверждение прохождения дезинфекции. Процесс продолжается. В агентство поступило около 53 обращений, связанных с экспресс-автобусами. Возможно, что после окончания пандемии деятельность экспресс-автобусов будет продолжена", - сказал Керимли.

Напомним, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в частных домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания).

В связи с вышеизложенным, деятельность по другим направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для жизни и деятельности людей, прекращается с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.

Доступ людей к индивидуальным домам и квартирам - при необходимости оказания неотложной медицинской помощи, возникновении непосредственно опасной ситуации для жизни и здоровья, с целью посещения разрешенных к деятельности объектов розничной торговли и обслуживания населения, выполнения служебных обязанностей в случаях выброса бытовых отходов, а также в организациях, функционирующих в период особого режима.

В целях минимизации общения людей друг с другом и, тем самым, снижения скорости заражения инфекцией, предпринимательская деятельность по ряду сфер запрещена в течение установленного времени.