Госслужба автотранспорта внесла ясность в вопрос перегруженности некоторых маршрутов

Несмотря на сокращение числа пассажиров на маршрутах Баку-Сумгайыт и Баку-Абшерон на 70-80 процентов, мы все еще не можем добиться нормализации пассажиропотока.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, количество пассажиров, перевозимых ежедневно до периода ограничений, составило по Сумгайыту 22,9 тысячи человек, по Абшерону - 23,5 тысячи.

"Согласно статистике на первое апреля по кольцевой линии Баку-Сумгайыт-Абшерон, количество автобусов, обслуживаемых в направлении Баку-Сумгайыт, составляет 30 единиц, ежедневный пассажиропоток - 2,3 тысячи человек. Довожу до вашего сведения, что число пассажиров, перевозимых до особого карантинного режима, составляло 14,55 тысячи человек.

По кольцевой линии Баку-Абшерон количество автобусов составляет 49 единиц, ежедневный пассажиропоток - 9,315 тысячи человек. Количество пассажиров, перевозимых ежедневно до периода ограничений, составляло 23,350 тысячи человек. По Сумгайыт-Абшеронскому кольцу количество автобусов составляет 56 единиц, ежедневный пассажиропоток - 9,304 тысяч человек. За аналогичный период пассажиропоток в этом направлении составлял 22,9 тысячи человек. Несмотря на то, что снижение пассажиропотока по всем направлениям находится между 70-80 процентами, мы все еще не можем достичь требуемого снижения пассажиропотока", - отметила она.

Аллахъярова, обращаясь к пассажирам, попросила людей, выходящих из дома вопреки новым требованиям Оперативного штаба без официального разрешения, не препятствовать передвижению людей, вынужденно покидающих дома по официально разрешенным причинам.