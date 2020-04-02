Опубликован график телеуроков по школьным предметам в Азербайджане на завтра
Опубликован график телеуроков, запланированных на третье апреля в рамках передачи "Время урока" на канале "Mеdеniyyеt" (Культура), транслируемой при поддержке министерства образования.
Как сообщили Trend в министерстве, занятия начнутся в 10:00, передает Day.Az.
Отметим, что с 11 марта на телеканалах "Mеdеniyyеt" и "ARB" при организации министерства образования учащиеся могут посмотреть программу "Время урока". В рамках программы пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.
Те, кто не успел посмотреть программу "Время урока", могут отслеживать видеоуроки на официальном Youtube канале министерства образования, на странице ведомства в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования.
Представляем график телеуроков на 3 апреля.
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