Гюнель Рзаева: Оставаясь в социальной самоизоляции, мы оказываем поддержку нашему государству и народу

Директор Бакинского книжного центра, писательница Гюнель Рзаева призвала общественность страны в период пандемии коронавируса оставаться дома, чтобы не допустить массового распространения инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Trend

"Дорогие, друзья! Мы живем в очень серьёзное и ответственное время. В период социальной самоизоляции каждый из нас должен сознавать всю ответственность создавшегося положения. Мы должны думать не только о себе, но и о близких и родных. Мы должны оставаться дома и понимать, что это полезно прежде всего для нас самих. Бывать больше с близкими и семьей, оказывать им больше внимания. В это время можно читать интересные книги, слушать музыку, смотреть фильмы, пользоваться всеми положительными моментами социальной самоизоляции. Оставаясь в социальной самоизоляции, тем самым мы оказываем поддержку нашему государству и народу, всем нам. Каждый должен думать обо всех, вместе мы сильнее! Прошу вас, оставайтесь дома и поддерживайте другу друга!", - сказала Гюнель Рзаева.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.