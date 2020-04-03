Обнародована статистика заражений коронавирусом

- по районам Азербайджана и Баку

На официальном информационном портале koronavirusinfo.az была опубликована статистика заражений коронавирусной инфекцией по Баку и регионам Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в Баку по числу выявленных больных лидирует Ясамальский район (27), затем следуют Бинагадинский (23), Насиминский (23) и Наримановский (19). В Хатаинском районе выявлено 13 больных, в Сабаильском - 10, Гарадагском - 9, Сабунчинском -7, Сураханском -5. Замыкают список Пираллахинский, Хазарский и Низаминский районы.

Еще 9 больных коронавирусом выявлено в Апшеронском районе, и шесть в Сумгаите.

Лидерами по количеству выявленных больных среди районов являются Лянкяранский - 18 и Джалилабадский - 15.

Далее по списку идут Сальянский район - 12, Кусарский -9, Товузский -5, Нефтчалинский 4. В остальных районах количество выявленных больных варьируется от одного до трех.

Напомним, что в общей сложности в Азербайджане коронавирусом заболели 443 человека. Из них 32 человека выздоровели, 5 скончались.