Чемпион мира Рашад Ахмедов: Если мы хотим, чтобы вирус не имел серьезных осложнений, все должны обязательно оставаться дома (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Мы должны следовать всем рекомендациям, чтобы избежать коронавируса, который стал бедой во всем мире.

Об этом Trend заявил чемпион мира по тхэквондо, известный спортсмен Рашад Ахмедов.

Ахмедов отметил, что этот вирус не обошел стороной и нас:

"Мы тоже в этой беде. Для предотвращения этого бедствия наше государство приняло и принимает все необходимые превентивные меры. Мы обязательно должны оставаться дома, чтобы вирус не рос в нашей стране. Вы знаете, что для лечения этого вируса нет лекарств. Просто нужно избегать контакта, чтобы не заразиться. Чем больше мы не вступаем в контакт с людьми, тем здоровее мы остаемся. Если мы хотим, чтобы этот вирус прошел мимо нас, не причинял тяжких последствий, мы обязательно должны оставаться дома, защищать себя и свою семью. Мы должны ответственно подходить к этой работе. Иногда люди ведут себя безответственно, идут на какую-то работу. Среди них есть и те, кто работает на ежедневную прибыль. Но знайте, что этим людям будет оказана помощь со стороны нашего государства. С другой стороны, мы должны помогать людям, которые находятся вокруг нас, по соседству, которые не имеют возможности. Давайте поможем, чтобы они тоже оставались дома. Еще раз я прошу всех наших граждан не выходить из дома, оставаться дома, избавиться от этого бедствия".

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение на передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений на передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.