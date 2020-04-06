За нарушение карантинного режима в Хызы привлечены к ответственности 15 человек

Сотрудники Хызынского районного отдела полиции продолжают широкомасштабные мероприятия по обеспечению объявленных в Азербайджане правил особого карантинного режима с целью предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) и соблюдения требований и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Как сообщили Trend в пресс-службе Губинской региональной группы министерства внутренних дел cтраны, в рамках проводимых мероприятий сотрудниками дорожно-патрульной и постовой патрульной служб во въезде в район установлены посты, а на территории района осуществляется патрулирование для предотвращения нарушений правил карантина, передает Day.Az.

Водители и пассажиры транспортных средств, покидающие места жительства без уважительных причин, наказываются штрафом в размере 100 манатов по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях.

В целом до сегодняшнего дня сотрудниками Хызынского РОП по данной статье к административной ответственности привлечены двое владельцев объектов, нарушающих правила карантина, а также 13 граждан, покинувших места жительства без соответствующего разрешения.