В Азербайджане 9959 водителей оштрафованы за нарушение карантина

За нарушение особого карантинного режима, введенного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), Главным управлением государственной дорожной полиции с 00:00 08.04.2020 до 00:00 09.04.2020 1445 человек, управлявших транспортными средствами на автомобильных дорогах республики, были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

Как сообщили АПА в Управлении, в целом с 01.04.2020 года по сегодняшний день к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима на автомобильных дорогах республики привлечены к административной ответственности 9959 участников движения, передает Day.Az.