В Сумгайыте от отравления метиловым спиртом умерли два брата

В Сумгайыте два брата умерли от отравления спиртом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жители 8-го микрорайона города - братья Смирнов Игорь Михайлович (1972 г.р.) и Смирнов Николай Михайлович (1982 г.р.) вечером пришли во двор одной из больниц и выпили там приобретенный метиловый спирт. Через некоторое время их состояние ухудшилось.

И.Смирнов был отправлен в Сумгайытскую больницу скорой помощи, а его брат Н.Смирнов - в одну из столичных больниц.

Несмотря на усилия врачей, спасти братьев не удалось.

По факту проводится расследование.