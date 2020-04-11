https://news.day.az/society/1222589.html В Сумгайыте от отравления метиловым спиртом умерли два брата
В Сумгайыте от отравления метиловым спиртом умерли два брата
В Сумгайыте два брата умерли от отравления спиртом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жители 8-го микрорайона города - братья Смирнов Игорь Михайлович (1972 г.р.) и Смирнов Николай Михайлович (1982 г.р.) вечером пришли во двор одной из больниц и выпили там приобретенный метиловый спирт. Через некоторое время их состояние ухудшилось.
И.Смирнов был отправлен в Сумгайытскую больницу скорой помощи, а его брат Н.Смирнов - в одну из столичных больниц.
Несмотря на усилия врачей, спасти братьев не удалось.
По факту проводится расследование.
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