В Исмаиллы произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

В Исмаиллинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, утром около 9 часов на отрезке автомагистрали Шамахы - Муганлы - Исмаиллы, проходящем через территорию села Дияллы, автомобиль марки "BMW" съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего житель Исмаиллы Асадов Эльшан Габиль оглу (1985 г.р.), житель Балакяна Атаев Тогрул Абдулазиз оглу (1995 г.р.) и житель Агдашского района Алекберов Гусейн Газанфар оглу (1989 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы в Центральную больницу Исмаиллинского района.

По факту в Следственном отделе Главного управления государственной дорожной полиции ведется расследование.