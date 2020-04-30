В Азербайджане прием детей в первый класс русского сектора может быть проведен в режиме онлайн

Прием детей в первый класс русского сектора может быть проведен в режиме онлайн.

Об этом сказала замминистра образования Махаббат Велиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend. По ее словам, в связи с приемом детей в первый класс азербайджанского сектора никаких проблем нет.

"Данный процесс осуществляется в электронном режиме. Система функционирует в настоящее время. Единственное, родители не могут представить документы школе. Считаю, что в этом нет ничего проблематичного. Когда придет время, родители представят соответствующие документы", - сказала Велиева.

Она отметила, что по существующей практике для приема детей в первый класс русского сектора необходимо "живое" собеседование. В настоящее время идут обсуждения о проведении этого собеседования посредством онлайн-платформы.

"Участие детей в собеседованиях в летние месяцы будет зависеть от решения правительства. Однако в качестве альтернативы мы используем и второй вариант", - отметила Махаббат Велиева.

Она добавила, что на предварительном этапе в мае будет организовано онлайн-собеседование для порядка 300 детей, желающих поступить в первый класс. На основании результатов этих интервью, будет обсуждено применение такой процедуры в отношении остальных восьми тысяч детей, желающих поступить в первый класс русского сектора.

"Будем надеяться, что в летние месяцы ситуация улучшится, и мы сможем провести все мероприятия, запланированные на этот год в обычном порядке как и в прежние годы. Однако это всего лишь предположения, мы должны быть готовы к любой ситуации", - подчеркнула Махаббат Велиева.