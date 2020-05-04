В Имишли произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

В Имишлинском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, грузовик марки "КамАЗ", за рулем которого находился житель города Имишли Гюльмамедов Руслан Дуньямалы оглу (1981 г.р.), столкнулся с грузовиком марки "ГАЗель", которым управлял житель села Ялавадж Керимов Джамал Керим оглу (1961 г.р.).

В результате аварии погибли водитель "ГАЗели" и один из пассажиров - Мусаев Ниямеддин Арзуман оглу, еще один пассажир госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

По факту в Имишлинском районном отделении полиции проводится расследование.