https://news.day.az/society/1233918.html В Барде автомобиль сбил велосипедиста
В Барде автомобиль сбил велосипедиста
В Барде произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Диванлы автомобиль марки "Mercedes" сбил велосипедиста. Пострадавший в результате происшествия велосипедист госпитализирован в Бардинскую центральную районную больницу.
Начато расследование.
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