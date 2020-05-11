В Барде автомобиль сбил велосипедиста

В Барде произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Диванлы автомобиль марки "Mercedes" сбил велосипедиста. Пострадавший в результате происшествия велосипедист госпитализирован в Бардинскую центральную районную больницу.

Начато расследование.