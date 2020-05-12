https://news.day.az/society/1234033.html Начался пожар на территории рынка строительных материалов EuroHome - ВИДЕО
Начался пожар на территории рынка строительных материалов EuroHome - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на территории рынка строительных материалов EuroHome,
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Согласно информации, на место происшествия были немедленно привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и службы спасения особого риска министерства.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. Отмечается, что будет предоставлена дополнительная информация.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре