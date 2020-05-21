Чартерным рейсом AZAL в Баку вернулись 100 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик "Азербайджанские Авиалинии" ( AZAL) продолжает выполнять чартерные рейсы для возвращения граждан на родину. Так, 21 мая был выполнен чартерный рейс из Варшавы в Баку, который доставил 100 наших соотечественников, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу AZAL.

Согласно установленным правилам, прибывшие из столицы Польши все пассажиры были помещены на карантин, говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, авиакомпания AZAL выполнила чартерный рейс из Берлина.