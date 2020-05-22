https://news.day.az/society/1237747.html Ношение медицинской маски в ресторанах будет обязательным - TƏBİB
Ношение медицинской маски в ресторанах будет обязательным - TƏBİB
"Требования к режиму работы ресторанов до 31 мая распространяются на объекты, функционирующие как в закрытом помещении, так и на открытом пространстве".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Председатель правления отметил, что ношение масок в закрытых и открытых местах будет обязательным: "Рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в открытых местах, использовать медицинские маски".
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