Неподготовленные студенты могут отказаться от участия в летней сессии

В июне-июле студенты будут участвовать в летней экзаменационной сессии, но если кто-то по каким-либо причинам не чувствует себя подготовленным, то может отказаться от участия в ней.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, для этих студентов в конце августа и в первые 15 дней сентября будет вновь организована экзаменационная сессия: "У вузов есть такая обязанность, что они за 3-4 недели до экзаменов организуют консультационные часы для студентов. Поэтому у студентов не будет требоваться какая-либо оплата. В отличие от прежних лет, в этом году студентам будет дважды предоставлен шанс участвовать в экзаменационных сессиях".