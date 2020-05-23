Минобразования внесло ясность в вопрос выплаты стипендий

Никаких причин для беспокойства в связи с выплатой стипендий нет, и они будут выданы всем студентам-стипендиатам.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр напомнил, что в прежние месяцы было обеспечены 100%-ные выплаты, что будет сделано государством и в последующие месяцы.

Байрамов добавил, что получение стипендий по следующему осеннему семестру 2020-2021 учебного года будет осуществляться по результатам летней сессии: "Здесь тоже полностью будут выплачены стипендии студентам, имеющим право на ее получение. Просто, учитывая нынешнюю особую ситуацию, возможность получение стипендий не будет касаться студентов, которые будут участвовать в экзамене в июне-июле. Если кто-то не будет участвовать в этих экзаменах, но примет участие в экзаменах в начале учебного года, то эти студенты, с условием сдачи экзаменов, получат стипендии. Неучастие в них в июне-июле не лишает студентов права получать стипендию".

Министр образования подчеркнул, что примерно 50% студентов в электронной системе минобразования получают стипендии.