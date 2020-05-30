Голуби во дворах: история одной старинной бакинской традиции

У каждого города есть свои увлекательные традиции, и Баку не является исключением. Одной из необычных и исторических традиций города является разведение голубей, которое уходит корнями в прошлое столетие, сообщает Day.Az со ссылкой на газету Azernews.

Голуби могут считаться первой домашней птицей в мире. Их разводили древние египтяне, жители Месопотамии и греки, и все мы знаем о том, как Ной пускал голубя, чтобы увидеть, убывает ли вода или нет.

Позже эти птицы использовались в качестве доставщика почты, они много раз спасали жизни людей, указывая им правильный путь. В настоящее время эти функции голубей не нужны, однако люди по всему миру до сих пор восхищаются этой благородной птицей.

Этих замечательных птиц вы можете увидеть в Баку как в спокойную, так и ветреную погоду. Вы можете встретить их и на людных площадях, и на крышах зданий, и на побережье.

Голуби являются дружественными и социальными созданиями, которые предпочитают человеческую компанию, нежели одиночество. Эти птицы редко проявляют агрессию. Они не угрожают даже детям, которые постоянно стремятся поймать их, подержать в руках и погладить.

Любовь жителей Баку к этим красивым птицам мира является чисто эстетической. Из поколения в поколение, в основном городские жители держали и разводили голубей, чтобы наслаждаться их ярким оперением и полетом.

Бакинские голуби (Бакинский бойный) - это специально выведенная порода. Она считается одной из наиболее устойчивых, эти голоби могут находиться в воздухе до 12 часов.

Азербайджанцы уделяют особое внимание выносливости и продолжительности полета. Бакинские голуби летают очень высоко - скрываются из поля зрения, хорошо выходят в "столб" и играют с боем (щелчками). К примеру, черные бакинские бойные "тянут" высокий столб - высотой 10-15 метров, делая по 5-7 кувырков и это не предел.

Разновидности бакинских голубей определяются по оперению. Есть "агбаш" - это белоголовые голуби, "агдёш" - белогрудые, и цветные - "чиль".

Существует масса расцветок: от чисто-белых до бронзовых. Бывают полностью окрашенные - желтые, красные, черные, мраморные, сизые поясатые, рябые.

Голуби очень преданны своим домам. Они могут летать весь день, но всегда возвращаются домой, когда наступает ночь. Хорошо натренированный, чистокровный "бакинец" способен даже за несколько сотен километров найти свой дом.

Бакинские голуби не требуют особого ухода. Они просто должны быть чистыми, сухими и находиться вдали от хищников.

Были времена, когда было сложно разводить голубей. После распада Советского Союза, любителям голубей пришлось затянуть ремни, чтобы сохранить традицию.

Сейчас, большие стаи голубей можно увидеть в небе над Абшеронским полуостровом. Здесь давняя традиция сохранилась.