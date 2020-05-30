Как будет работать ТЦ "Седерек" с 31 мая?

В торговом центре "Седерек" в Баку начались дезинфекционные мероприятия. Предпринимателям и продавцам запрещен вход на территорию объекта без наличия медицинских масок.

Об этом Trend сообщил советник председателя правления торгового центра Микаил Гадимов, передает Day.Az.

По его словам, после решения Оперативного штаба при Кабинете министров об ослаблении особого карантинного режима, состоялось заседание коллегии крупного торгового центра.

"На заседании были объявлены задачи и рекомендации, поставленные Оперштабом. По поручению председателя правления ТЦ Юсифа Гадимова во всех частях объекта предприняты серьезные меры по дезинфекции. Все инструкции и рекомендации оперативного штаба в торговом центре будут строго соблюдаться. Предпринимателей и продавцов, работающих на территории торгового центра, предупредили о том, что они обязаны носить медицинские маски и иметь защитные средства. Отсутствие масок недопустимо. Кроме того, в течение дня сотрудники контрольной комиссии центра будут регулярно следить за соблюдением правил, нарушителям будет предъявлен выговор. По поручению руководства было приобретено 15 000 медицинских масок. Сотрудники Контрольной комиссии будут проводить ежедневные рейды на рынке, предпринимателям и продавцам будут раздаваться бесплатные маски", - сказал Гадимов.

Он также отметил, что сотрудники будут давать посетителям рекомендации по поддержанию социальной дистанции на территории ТЦ, а также будут предприняты все необходимые меры для предотравщения скопления людей.