Большинство вакантных мест для учителей сосредоточено в Баку

Больше всего вакантных мест для учителей сосредоточены в общеобразовательных школах Баку (694).

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве образования Азербайджана.

После Баку на втором месте Агдам (350), далее следуют Лерик (331), Ярдымлы (319), Губа (302) и Джалилабад (277).

Кроме того, вакантные места есть и в Масаллы (267), Хачмазе (262), Имишли (198), Астаре (179), Лянкяране (162), Бейлагане (158), Имишли (157).

Меньше всего вакантных мест в пяти городах и районах Азербайджана. Это Самух (18 мест), Гейгель (15 мест), Ходжалы (11 мест), Нафталан (9 мест) и Загатала (6 мест).