Курильщики более подвержены риску заражения коронавирусом

Курильщики гораздо более подвержены риску заражения коронавирусом по сравнению с некурящими.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении TƏBİB.

Отмечено, что курение повышает риск инсульта. Инсульт происходит в результате закупоривания сосудов, питающих мозг, или в результате кровотечения вследствие их разрыва, приводит к смерти или параличу.

Курение также приводит к возникновению различных заболеваний дыхательных путей и легких.

"Длительное использование табачной продукции увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта в 2-4 раза. Риск возникновения слепоты у курящих в 2 раза выше по сравнению с некурящими", - говорится в сообщении.