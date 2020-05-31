https://news.day.az/society/1239891.html Курильщики более подвержены риску заражения коронавирусом - TƏBİB
Курильщики более подвержены риску заражения коронавирусом - TƏBİB
Курильщики гораздо более подвержены риску заражения коронавирусом по сравнению с некурящими.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении TƏBİB.
Отмечено, что курение повышает риск инсульта. Инсульт происходит в результате закупоривания сосудов, питающих мозг, или в результате кровотечения вследствие их разрыва, приводит к смерти или параличу.
Курение также приводит к возникновению различных заболеваний дыхательных путей и легких.
"Длительное использование табачной продукции увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта в 2-4 раза. Риск возникновения слепоты у курящих в 2 раза выше по сравнению с некурящими", - говорится в сообщении.
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