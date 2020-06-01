На Абшероне будет временно ограничено движение на одной из улиц

В связи с ремонтно-строительными работами с утра 1 июня на проспекте Гейдара Алиева в поселке Сарай Абшеронского района будет ограничено движение на короткий срок.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

По этой причине водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты.