https://news.day.az/society/1240025.html На Абшероне будет временно ограничено движение на одной из улиц
На Абшероне будет временно ограничено движение на одной из улиц
В связи с ремонтно-строительными работами с утра 1 июня на проспекте Гейдара Алиева в поселке Сарай Абшеронского района будет ограничено движение на короткий срок.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
По этой причине водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты.
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