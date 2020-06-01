Курортный жилой комплекс вводится в эксплуатацию (R)

Работы по благоустройству ландшафта в курортном жилом комплексе "Хазри Резиденс", в одном из самых уникальных и грандиозных проектов в Азербайджане за последние годы, близятся к завершению. В скором времени жилой комплекс будет передан жильцам и в ближайшие дни обладатели квартир уже смогут приступить к ремонтным работам.

С наступлением лета покупатели отдают предпочтение квартирам с полноценной инфраструктурой, обеспечивающей семейный отдых в прибрежных районах. Жилой комплекс "Хазри Резиденс" расположен на экологически чистом участке земли площадью в 4,21 гектара на берегу Каспийского моря, в непосредственной близости от поселка Новханы, что в полной мере создает все необходимые условия для отдыха на море. Морской берег и песчаный пляж находятся всего в нескольких шагах от комплекса, гораздо ближе, чем в любом загородном доме. В жаркие летние дни вы можете почувствовать прохладу морских волн прямо со своих балконов и насладиться изумительным видом на море. Более того, в отличие от многих загородных домов, "Хазри Резиденс" располагает всей необходимой инфраструктурой для обеспечения отдыха и комфорта жильцов.

В комплексе возведено два 12-этажных, четыре 7-этажных и три 5-этажных здания, фасадное оформление которых сочетает в себе самые разнообразные краски природы, в окружении желтых песчаных пляжей и множества зеленых насаждений. В комплексе также предусмотрен собственный пляж, внутренний дворик, пешеходные и велосипедные дорожки, из которых открывается прекрасный вид на море. Жилой комплекс предлагает своим жильцам комфортный стиль жизни с наличием спа и фитнес-центров, кафе и ресторана, футбольных и волейбольных площадок, детского сада, детского развлекательного центра, учебного центра и инфраструктуры подземных парковок. Торгово-развлекательный центр, cтроящийся рядом с комплексом, внесет дополнительное разнообразие в досуг жильцов комплекса.

Жилой комплекс "Хазри Резиденс", обладающий широким спектром инфраструктуры, также выгодно отличается высоким качеством строительства. Строительство комплекса производилось с использованием самых качественных строительных материалов и передовых технологий в полном соответствии с современными требованиями. В отделке вентилируемых фасадов зданий использованы керамогранитные плитки, a также четыре слоя тепло- и звукоизоляции. В строительных работах применялись высококачественные бетонные блоки, алюминиевые изосистемные окна и витражи с высокой коррозионной стокостью, здания оснащены скоростными лифтами "Schindler".

Жилой комплекс "Хазри Резиденс", в котором созданы все условия для незабываемого пляжного отдыха в летние месяцы, также является идеальным выбором для тех, кто интересуется инвестиционными возможностями. Квартиры, с которых открывается панорама моря и которые можно сдавать в аренду круглый год, особенно в летние месяцы, обладают высокой доходностью. Вы можете приобрести квартиру в комплексе с первоначальным взносом всего лишь в 20% и внутренней рассрочкой. В настоящее время на территории комплекса осуществляются завершающие работы по благоустройству ландшафта, и в ближайшие дни комплекс будет полностью предоставлен в распоряжение жильцов. Спешите приобрести квартиру в "Хазри Резиденс" ввиду ограниченного числа оставшихся в продаже квартир!

Отметим, что "Facility Management Group" является ведущей компанией, осуществляющей управление офисными и жилыми зданиями, бизнес- и торговыми центрами, а также другими объектами недвижимости различного назначения. Компания специализируется в управлении, аренде, продаже, анализе рынка и определении концепций объектов недвижимости.