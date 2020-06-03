Азербайджан отправил еще 26 граждан Казахстана на родину

Сегодня еще 26 граждан Казахстана судовой баржей "Меркурий-1" Азербайджанского каспийского морского пароходства отправлены в свою страну.

Как сообщили Day.Az в Бакинском порту, вместе с ними в порт Курык также были отправлены 11 граждан Азербайджана, обладающие правом на постоянное жительство в вышеуказанной стране. В первую очередь отправляемые лица в Бакинском порту прошли медицинские тесты на коронавирус, результаты которых у всех оказались негативными.

Напомним, что с 13 мая в Казахстане вступили в силу новые правила в связи с пересечением границы в период карантина, и порт Курык возобновил прием граждан страны и обладающих правом на постоянное жительство в этой стране зарубежных граждан. На сегодняшний день из Бакинского порта были отправлены 53 гражданина.